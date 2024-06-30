Bilecik'te Anız Yangını: 10 Dönümlük Buğday Tarlası Kül Oldu - Son Dakika
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Bilecik'te Anız Yangını: 10 Dönümlük Buğday Tarlası Kül Oldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medeli köyünde anız yakılması sonucu çıkan yangın, 10 dönümlük buğday tarlasını kül etti. Orman ekipleri ve köylülerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, 20 dönüm anızlık alan da zarar gördü.

30.06.2024 17:09
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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Medeli köyünde anız yakılması sonucu çıkan yangın, 10 dönümlük buğday tarlası kül oldu. Olay yerine hızla intikal eden orman ekipleri, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, öğle saatlerinde Medeli köyü Karapüyner mevkisinde anızlık alanda başladı. Ekinleri biçilen tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle anızlık alan yanmaya başladı. Yangın sırasında rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevreye yayıldı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 20 orman personeli sevk edildi. Ayrıca köylüler de yangın söndürme çalışmalarına katılarak destek verdi.

Orman ekiplerinin ve köylülerin yoğun çabaları sonucunda yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, 20 dönüm anızlık alan ve yaklaşık 10 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Yangının söndürülmesinde emeği geçen orman personeli ve vatandaşlar, hızlı ve koordineli müdahaleleri sayesinde olası bir felaketin önüne geçilmesinde önemli rol oynadı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Osmaneli, Bilecik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Anız Yangını: 10 Dönümlük Buğday Tarlası Kül Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Anız Yangını: 10 Dönümlük Buğday Tarlası Kül Oldu - Son Dakika
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