Bilecik\'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te bir tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'de bir tarlada henüz nedeni bilinmeyen nedenden dolayı anız yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler kısa kontrolde altına alınarak, söndürüldü. - BİLECİK