Jandarma Genel Komutanlığı, ülke genelinde başlattığı Mercak-6 operasyonu çerçevesinde, Bilecik İl Jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı birimlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada toplam 5 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şahıs Bursa ilinde yakalandı. Ekipler tarafından Bilecik' e getirilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Mercak-6 Operasyonu kapsamında aranan şahıs Bilecik'te yakalandı - Son Dakika
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