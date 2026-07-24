Bilecik\'te Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te 1 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 'hakaret' suçundan hakkında 1 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Engin K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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