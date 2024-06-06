Bilecik'te 5 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli uyuşturucu maddeyle yakalandı

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Bilecik'te 5 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; 1 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında; 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Yapılan kontrollerin ardından şüphelinin; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' olmak üzere 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK