Bilecik\'te Aranan Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı

Bilecik'te uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı..

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bozüyük ilçesinde 'Aranan Şahısların Yakalanmasına' yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Adem K. yakalandı. Şahıs jandarma ekiplerince Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.