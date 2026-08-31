Bilecik'te Aranan Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı
Bilecik'te jandarmanın operasyonunda 12 yıl 6 ay hapis cezası olan Adem K. yakalandı.
Bilecik'te uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı..
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bozüyük ilçesinde 'Aranan Şahısların Yakalanmasına' yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Adem K. yakalandı. Şahıs jandarma ekiplerince Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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