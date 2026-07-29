Bilecik’te arazi yangını

Bilecik'te çıkan arazi yangını yayılmadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangın, Bilecik, Hürriyet Mahallesi Zirvekent mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen sebeple arazi yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.