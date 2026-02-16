Bilecik'te Asker Konvoyunda Havaya Ateş Açıldı - Son Dakika
Bilecik'te Asker Konvoyunda Havaya Ateş Açıldı

16.02.2026 15:07
Bilecik'te asker konvoyunda havaya ateş eden şahıs, sosyal medyada tepki topladı. Emniyet harekete geçti.

Bilecik'te bir asker konvoyunda havaya açılan ateş eden şahıs pes dedirtirken, bu görüntüler sonrası emniyet harekete geçti.

Olay Bilecik merkez İstasyon Mahallesinde meydana geldi. Bir asker eğlencesi sonrası uğurlamak için konvoy yapan 15 araçlık bir grupta 10 SF 004 aracın ön yolcu camından dışarı çıkan bir şahıs Yüksek Hızlı Tren köprüsü altından geçerken silahı sarıldı. Camdan çıkarı çıkarak havaya ateş eden şahsı cep telefonu ile görüntülenerek, sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntüler tepkilere neden olurken, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Olay Yeri İnceleme ekipleri havaya ateş açılan yerde boş kovan incelemesi yaparken, bu görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

