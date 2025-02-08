Bilecik\'te Bacadan Yangın Çıktı

3.Sayfa

Bilecik'te 2 katlı bir evin bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Nevzat Sokak üzerinde 2 katlı bir binanın çatısından dumanları görenler hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ve güvenlik amaçlı zabıta ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle baca yangını söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK