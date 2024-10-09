Bilecik'te Belediye Başkan Yardımcısının Adı Kullanılarak Dolandırıcılık Girişimi

3.Sayfa

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu'nun adını kullanarak para talep eden şahıslarla ilgili emniyet harekete geçti.

Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı kişilerin Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu'nun adını kullanarak para talep ettiği bilgisi verildi. Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların bu tür durumlara karşı duyarlı olmaları uyarısı yapılarak şu bilgilere yer verildi:

"Belediye Başkan Yardımcımız Sabri Çobanoğlu isminin kullanılarak, akülü sandalye alınacağı gerekçesiyle para toplayan kişiler olduğu tespit edilmiştir. Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerinin isimleri vasıtasıyla siz vatandaşlarımızdan para talepte bulunanlara itibar edilmemesini önemle duyuruyoruz." - BİLECİK