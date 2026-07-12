Bilecik\'te Biçerdöver Denetimi

Bilecik'te biçerdöverler jandarma denetiminden geçti.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, anız ve orman yangınlarının önlenmesine yönelik il genelinde eş zamanlı denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Kentin tüm ilçelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yangına sebebiyet verebilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla hasat çalışmalarında kullanılan biçerdöverler kontrol edildi. Denetimlerde araçların yangın güvenliği açısından gerekli ekipmanları incelenirken, operatörlere de alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından üreticilere ve biçerdöver operatörlerine, hasat sırasında su tankeri bulundurulmasının önemi, biçerdöverlerin bakımının düzenli yapılması ve anız ile orman yangınlarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca ormanlık alanlarda ateş yakılmasının yasak olduğu hatırlatılarak, muhtemel bir yangın durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları istendi. - BİLECİK