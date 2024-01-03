 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te bir ortaokulda öğretmen ve kantinciye yapılan saldırıda kadın veli serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te bir ortaokulda öğretmen ve kantinciye yapılan saldırıda kadın veli serbest bırakıldı

Bilecik'te bir ortaokulda görevli kadın öğretmen ile kadın kantinciyi darp eden kadın veli, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayın ardından sendika üyeleri, öğretmen ve kantinciye destek vererek saldırıya tepki gösterdi.

Bilecik\'te bir ortaokulda öğretmen ve kantinciye yapılan saldırıda kadın veli serbest bırakıldı
03.01.2024 - 16:32,
Abone Ol

Bilecik'te bir ortaokulda görevli kadın öğretmen ile kadın kantinciyi darp kadın veli serbest bırakıldı.

Olay, 29 Aralık 2023 günü Bilecik merkez İstasyon Mahallesinde hizmet veren TOKİ Ortaokulu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fen Bilimleri Öğretmeni H.İ., öğrenci velisi H.A. adlı kadın tarafından yaşanan bir tartışma sonrası darp edildi. H.A., kadın kantinci M.Ç.'yi de darp edip olay yerinden ayrıldı. İkili Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve veliden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.A., Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliğinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yaşanan olayın ardından bir araya gelen sendika üyeleri, öğretmen ve kantinciye destek verdi, saldırıya tepki gösterdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sendika, Bilecik, Aralık, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te bir ortaokulda öğretmen ve kantinciye yapılan saldırıda kadın veli serbest bırakıldı - Son Dakika


17:14
Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk
17:13
Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46
Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49
Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti
15:49
İsrail, Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçiyor! Ordu çekilecek, yedek güçler konuşlanacak İsrail, Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçiyor! Ordu çekilecek, yedek güçler konuşlanacak
15:42
Özdağ ve beraberindeki grup adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye Özdağ ve beraberindeki grup adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye

Son Dakika
17:14 Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk
17:13 Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46 Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49 Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti
15:49 İsrail, Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçiyor! Ordu çekilecek, yedek güçler konuşlanacak
15:42 Özdağ ve beraberindeki grup adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye
15:32 İsrailli kadın sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı
15:35 Balıkesir'de Kaybolan Gencin Cesedine Ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 17:42:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te bir ortaokulda öğretmen ve kantinciye yapılan saldırıda kadın veli serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement