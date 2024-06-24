Bilecik'te Boş Arazideki Tutuşan Eşyalar İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Bilecik'te Boş Arazideki Tutuşan Eşyalar İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Bilecik\'te Boş Arazideki Tutuşan Eşyalar İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Bilecik merkezde boş bir arazide bırakılan atıl eşya ve hurdaların nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldığı bildirildi. Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri söndürdü. Hayvanların dumandan etkilenip etkilenmediği ise incelendi.

24.06.2024 11:22  Güncelleme: 11:23
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Bilecik'te boş bir arazideki tutuşan eşyalar, itfaiyenin anında müdahalesi sonrası söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak üzerinde boş bir araziye bırakılan atıl eşya ve hurdalar bir henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevlere Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri anında müdahale ederken, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Soğutma işlemi yapan ekipleri ardından çevredeki bir güvercin kümesinde inceleme yaparak, hayvanların dumandan etkilenip etkilenmediğine baktılar. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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