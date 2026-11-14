Bilecik\'te Bozüyük-İnegöl karayolunda devrilen ağaç kaldırıldı, yol açıldı

Bilecik'te Bozüyük-İnegöl karayolunda devrilen ağaç kaldırıldı, yol açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te Bozüyük-İnegöl karayoluna devrilen ağaç, önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma ekiplerince fark edildi. Yol güvenlik tedbiri alınarak trafiğe kapatıldı ve Karayolları ekiplerinin ağacı kaldırıp temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.
Bilecik'te Bozüyük- İnegöl karayoluna devrilen ağaç nedeniyle yol bir süre araç trafiğine kapatıldı.
Olay, Bozüyük-İnegöl karayolu üzerinde meydana geldi. Önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma ekipleri, bir ağacın devrilerek yolu kapattığını fark etti.
Olası trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yol güvenlik tedbiri alınarak trafiğe kapatılırken, durum Karayolları ekiplerine bildirildi. Devrilen ağacın yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından karayolu yeniden araç trafiğine açıldı.
Kaynak: İHA
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