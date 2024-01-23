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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Erecek köyünde, Kadir Aydın'a ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Bilecik\'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
23.01.2024 - 09:41,
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Osmaneli ilçesine bağlı Erecek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Aydın'a (49)ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Osmaneli Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü, ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında Aydın'a ait 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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