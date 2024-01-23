Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Osmaneli ilçesine bağlı Erecek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Aydın'a (49)ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Osmaneli Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü, ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında Aydın'a ait 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. - BİLECİK