Bilecik'te Denetim: 73 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Bilecik'te Denetim: 73 Bin Lira Ceza

Bilecik\'te Denetim: 73 Bin Lira Ceza
06.07.2026 09:14
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Bilecik'te Jandarma, yapılan denetimlerle 73 bin 377 lira ceza keserek güvenliği sağladı.

Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 73 bin 377 lira ceza kesildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 151 personel görev aldı. Denetimlerde 4 bin 96 şahıs sorgulanırken, 36 park ve bahçe, 26 iş yeri ile 29 kullanılmayan boş ev kontrol edildi. Trafik uygulamalarında ise 3 bin 374 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan kontrollerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere toplam 73 bin 377 lira idari para cezası uygulanırken, 4 araç da trafikten men edildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince NATO petrol boru hattı, BOTAŞ doğalgaz boru hattı ile Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve konvansiyonel tren hatlarının güzergahlarında da gerekli güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Denetim: 73 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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