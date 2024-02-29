Bilecik'te Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendiriyor

Bilecik\'te Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendiriyor

Bilecik'te Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme çalışması yapmak için Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. 'Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' projesi kapsamında vatandaşlara bilgi verildi ve broşür dağıtımı yapıldı.

29.02.2024 10:08  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilinçlendirme çalışmasını icra etti.

Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Atatürk Parkı'nda vatandaşlar ile bir araya geldi. 'Kanmayın Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' projesi çerçevesinde vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıtımı gerçekleştirdiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 10:12:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Toplum Destekli Şube Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement