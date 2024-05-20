Bilecik'te gerçekleşen dron dentimlerinde 21 araç ve sürücüsüne toplam 31 bin 626 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Bölge Trafik Denetleme ekiplerince dron denetimlerinde 21 araç ve sürücüsüne; 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden toplamda 31 bin 626 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Trafik ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uyarak can güvenliğini korumaya davet etti. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te 21 araç ve sürücüsüne toplam 31 bin 626 TL trafik cezası uygulandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?