Bilecik'te Drone Denetiminde 7 Bin 530 TL Trafik Cezası Kesildi - Son Dakika
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Bilecik'te Drone Denetiminde 7 Bin 530 TL Trafik Cezası Kesildi

Bilecik\'te Drone Denetiminde 7 Bin 530 TL Trafik Cezası Kesildi

Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen drone denetiminde, 15 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetim sonucunda, 3 araç sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden 4 bin 518 TL, 2 araç sürücüsüne 'Geçmenin Yasak Olduğu Yerde Öndeki Aracı Geçmek' maddesinden 3 bin 12 TL olmak üzere toplamda 7 bin 530 TL trafik cezası kesildi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Trafiği düzenli, hayatları güvende tutarız' sloganıyla paylaşımda bulundu.

09.02.2024 10:41
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Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone denetiminde, 7 bin 530 TL trafik idari para cezası kesildi.

Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan drone denetiminde; 15 araç ve sürücüsü denetlenerek 3 araç sürücüsüne 'Kırımızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden 4 bin 518 TL, 2 araç sürücüsüne 'Geçmenin Yasak Olduğu Yerde Öndeki Aracı Geçmek' maddesinden 3 bin 12 TL olmak üzere toplam 7 bin 530 TL trafik idari para cezası uygulandı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 'Trafiği düzenli, hayatları güvende tutarız' sloganı paylaşımında bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik'te Drone Denetiminde 7 Bin 530 TL Trafik Cezası Kesildi - Son Dakika
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