Bilecik'te Drone Denetimlerinde 22 Araç Sürücüsüne 33 Bin 132 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Bilecik'te Drone Denetimlerinde 22 Araç Sürücüsüne 33 Bin 132 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik\'te Drone Denetimlerinde 22 Araç Sürücüsüne 33 Bin 132 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik'te Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan drone denetimlerinde 22 araç sürücüsüne toplamda 33 bin 132 TL cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 21 araç sürücüsüne 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden 31 bin 626 TL, 1 araç sürücüsüne ise 'Geçmenin yasak olduğu yerde aracı geçmek' maddesinden bin 506 TL idari trafik para cezası kesildi. Trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaya davet etti.

27.06.2024 10:38
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Bilecik'te 22 araç sürücüsü, yapılan drone denetimlerinde 33 bin 132 TL'lik cezadan kaçamadı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone denetimlerinde 22 araç ve sürücüsü denetlendi. 21 araç sürücüsüne; 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden 31 bin 626 TL, 1 araç ve sürücüsüne; 'Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi' maddesinden bin 506 TL idari trafik para cezası uygulandı. Toplam 33 bin 132 TL cezanın uygulandığı drone denetimlerinde trafik ekipleri sürücüleri kurallara uymaya davet etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Drone Denetimlerinde 22 Araç Sürücüsüne 33 Bin 132 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Drone Denetimlerinde 22 Araç Sürücüsüne 33 Bin 132 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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