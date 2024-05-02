Bilecik'te Drone ile Yapılan Trafik Denetimlerinde 22 Araç Sürücüsüne 30 Bin 684 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Bilecik'te Drone ile Yapılan Trafik Denetimlerinde 22 Araç Sürücüsüne 30 Bin 684 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik\'te Drone ile Yapılan Trafik Denetimlerinde 22 Araç Sürücüsüne 30 Bin 684 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen drone denetimlerinde, 22 araç sürücüsüne toplamda 30 bin 684 TL trafik idari para cezası kesildi. İhlal yapan sürücüler arasında kırmızı ışık ihlali, araçların sağından geçme, emniyet kemeri kullanmama, koruyucu başlık ve gözlük kullanmama gibi çeşitli ihlaller bulunmaktadır.

02.05.2024 10:23
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Bilecik'te drone ile yapılan trafik denetimlerinde 22 araç sürücüsüne toplam 30 bin 684 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone denetimlerinde ihlal yapan 22 araç ve sürücüsü denetlendi. 10 araç sürücüsüne; 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesinden 15 bin 50 TL, 9 araç sürücüsüne; 'Araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek' maddesinden 13 bin 554 TL, 1 araç sürücüsüne; 'Emniyet Kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak' maddesinden 690 TL, 1 araç sürücüsüne; ' Motosiklet, motorlu bisiklet veya elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması' maddesinden 690 TL, 1 araç sürücüsüne 'Yönetmelikte belirlenen esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak' maddesinden 690 TL toplamda ihlal yapan 22 araç sürücüsüne 30 bin 684 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Drone ile Yapılan Trafik Denetimlerinde 22 Araç Sürücüsüne 30 Bin 684 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Drone ile Yapılan Trafik Denetimlerinde 22 Araç Sürücüsüne 30 Bin 684 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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