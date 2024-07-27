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Bilecik'te durdurulan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK