Bilecik'te ekiplerce 19 yıl 6 ay 26 gün hapis cezası olan şahıs kömürlükte yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te ekiplerce 19 yıl 6 ay 26 gün hapis cezası olan şahıs kömürlükte yakalandı

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Bilecik\'te ekiplerce 19 yıl 6 ay 26 gün hapis cezası olan şahıs kömürlükte yakalandı
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Bilecik'te hakkında 19 yıl 6 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı deponun kömürlüğünde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bilecik'te hakkında 19 yıl 6 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı deponun kömürlüğünde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 'Gece Vakti Bina veya Eklentilerinde Hırsızlık' suçundan 19 yıl 6 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahsın saklandığı adres belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu şahıs, saklandığı deponun kömürlüğünde yakalanarak gözaltına alındı.

B.A., işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İHA
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