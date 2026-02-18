Elektrik kaynaklı küçük çaplı yangın anında söndürüldü

Bilecik'te bir evde elektrik kaynaklı çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.
Olay; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Belde Sokak üzerinde meydana geldi. İhsan Yılmaz'a ait evin oturma odası kısmında elektrik kaynaklı küçük çaplı yangın çıktı. Yangına Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri anında müdahale ederek söndürdü. Ekipler evde soğutma işlemi yaparken, evde zarar meydana geldi. - BİLECİK
