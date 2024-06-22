Bilecik'te Elektrikli Bisiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te Elektrikli Bisiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Bilecik'te Pelitözü'nde meydana gelen trafik kazasında, bir elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücü A.O. direksiyon hakimiyetini kaybederek bisikletin savrulmasına neden oldu. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

22.06.2024 11:15
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Bilecik'te elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Pelitözü'nde üç tekerlekli elektrikli bisikleti ile seyir halinde ilerleyen sürücü A.O. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü A.O.'nun kullandığı elektrikli bisiklet savrularak yan yattı. Meydana gelen trafik kazasının ardından sürücü A.O. ve yolcu olarak bulunan S.O. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik'te Elektrikli Bisiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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