Korkunç kazada anne ve 3 yaşındaki kızı feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Korkunç kazada anne ve 3 yaşındaki kızı feci şekilde can verdi

Korkunç kazada anne ve 3 yaşındaki kızı feci şekilde can verdi

Bilecik'te ticari taksi ile çarpışan otomobildeki anne ve 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti. Jandarma korkunç kazayla ilgili inceleme başlattı.

18.11.2024 11:04
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Bilecik-Bozüyük- Bursa karayolunda meydana gelen trafik kazasında, ticari taksi ile çarpışan otomobildeki anne ve kızı hastanede yaşamlarını yitirdi. Kazada başka bir sürücü yara almadan kurtulurken, jandarma inceleme başlattı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Bilecik-Bozüyük-Bursa karayolu Muratdere kavşağında meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki Kemal Kuruoğlu idaresindeki 11 T 5086 plakalı ticari taksi, kavşakta 'U' dönüşü yaptığı esnada Bursa istikametine seyir halinde ilerleyen Raşit Efe idaresindeki 16 ANN 509 plakalı otomobille çarpıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Yaşanan trafik kazasında 16 ANN 509 plakalı otomobil sürücüsü Raşit Efe ve içinde bulunan eşi Yeliz Efe (30) ile kızları kızı Ela Efe (3) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı anne ve kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korkunç kazada anne ve 3 yaşındaki kızı feci şekilde can verdi

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, 11 T 5086 plakalı taksi sürücüsü ve araç içinde yolcu olarak bulunan 1 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Korkunç kazada anne ve 3 yaşındaki kızı feci şekilde can verdi - Son Dakika

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