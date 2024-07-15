Bilecik'te Fuhuş Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te Fuhuş Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Bilecik'te Asayiş Şube Müdürlüğü-Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı. Operasyonda 1 yabancı uyruklu kadın gözaltına alınırken, uyuşturucu hap, fişek ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, adli makamlarca Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Ayrıca, mağdur olarak kurtarılan 2 yabancı uyruklu kadın ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

15.07.2024 12:09
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Bilecik'te Asayiş Şube Müdürlüğü- Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü-Ahlak Büro Amirliği ekipleri il merkezinde fuhuş operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 1 yabancı uyruklu kadın gözaltına alınırken, 12 adet uyuşturucu hap, 1 adet 9x19 mm fişek, çeşitli materyaller ele geçirildi. Yabancı uyruklu şüpheli 1 kadın yakalanarak, hakkında 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme' ve 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yabancı uyruklu 2 kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

Mağdur kapsamında yabancı uyruklu 2 kadın kurtarıldı. Şahıslardan birisi hakkında şüpheli sıfatıyla, 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklu 2 şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Fuhuş Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Fuhuş Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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