Bilecik'te Güvenlik Denetimi: 7 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te Güvenlik Denetimi: 7 Şahıs Yakalandı

Bilecik\'te Güvenlik Denetimi: 7 Şahıs Yakalandı

Bilecik'te yapılan denetimlerde 160 işyeri kontrol edildi, aranan 7 kişi yakalandı.

15.02.2025 11:59
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BİLECİK (İHA) – Bilecik'te 160 işyeri ve 24 metruk bina denetlenirken, aranan 7 şahıs yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezi ve ilçelerde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirilirken, aranan 7 şüpheli şahıs yakalandı. Bilecik genelinde yapılan denetimlerde 353 personel görev alırken, 4 bin 554 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Ayrıca denetimde 11 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken, 160 işyeri ve 24 metruk bina denetlendi. 3 bin 90 aracın kontrol edildiği denetimde 9 araç trafikten men edilirken, 1 hacizli yakalamalı araç tespit edildi, 1 sürücü belgesi geri alındı. Arama kaydı bulunan 7 şahıs yakalandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Güvenlik Denetimi: 7 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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