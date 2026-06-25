İstinat duvarına çarpan hafif ticari araç yan yattı: 1 yaralı

Bilecik'te istinat duvarına çarpıp yan yatan hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza, Bilecik-Bozüyük- Eskişehir D-650 kara yolu Başköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uygar Y. idaresindeki 16 AGT 778 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda istinat duvarına çarptı. Duvara çarptıktan sonra araç yan yatarken, sürücü içeride sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, Bilecik Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK