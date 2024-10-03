Bilecik'te hapis cezasıyla aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.
Son zamanlara soluksuz ara vermeden çalışan, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü NAR-KO ekipleri "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan,195 gün hapis cezası ile aranması bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Şahıs adli makamlarca, tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?