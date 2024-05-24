Bilecik'te Hırsızlık İhbarı Üzerine Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te Hırsızlık İhbarı Üzerine Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı

Bilecik\'te Hırsızlık İhbarı Üzerine Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikametten hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda olay yerinde 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çalıntı eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı ve tutuklandılar.

24.05.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen ekipler 3 şüpheli şahsı olay yerinde yakaladı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 'İkametten Hırsızlık' ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yeri ve çevresinde yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada; 2 adet büyük bakır kazan, 3 adet su saati, 4 adet musluk bataryası, 7 adet musluk vanası ele geçirilerek ekiplerce muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında; 'Evden Hırsızlık', 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanan 3 şüpheli şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Hırsızlık İhbarı Üzerine Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
11:44 Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
11:09 Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi! Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler
10:33 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:28 Boşanma söylentisiyle gündeme gelen Zeynep Demirel sitem etti: Bu çok vicdansızca bir hareket Boşanma söylentisiyle gündeme gelen Zeynep Demirel sitem etti: Bu çok vicdansızca bir hareket
10:28 Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi! Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 12:50:58. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Hırsızlık İhbarı Üzerine Yakalanan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement