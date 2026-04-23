Bilecik\'te Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Osmaneli ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.O. isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK
