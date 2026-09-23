Bilecik\'te iki mahallede çıkan yangınlar can kaybı yaşanmadan söndürüldü

Bilecik'te iki farklı noktada yangın çıktı.

İlk yangın dün gece, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan kapalı yüzme havuzunun arka kısmında çıktı. Edinilen bilgilere göre, ısınmak amacıyla yakılan ateşten çevredeki otların tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Yangın, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Diğer yangın ise, Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler mevkiinde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Her iki yangında da herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.