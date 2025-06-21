Bilecik\'te İşçi Yükseklikten Düştü

Bilecik'te bir fabrikanın depo bölümünde yüksekten düşün işçi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Sakarya-Bilecik yolu, Hürriyet 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir depo-raf sistemleri fabrikanın depo bölümünde yüksekten düşen Serkan İ., adlı işçi yaralandı. Yaralı işçi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK