Bilecik\'te jandarma okul çevrelerinde 306 sürücüyü ve bin 63 kişiyi sorguladı

Bilecik'te okul çevrelerinde jandarma tarafından 306 araç ve bin 63 kişi denetlendi.

Bilecik'te çocuk ve gençlerin güvenliği için okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen Güven ve Huzur Uygulaması kapsamında 147 personelin katıldığı uygulamada 21 okul çevresi kontrol edildi. Uygulamada bin 063 kişinin sorgulaması yapılırken, 27 okul servis aracı ve 306 araç sürücüsü sorgulandı.

Denetimler sonucunda aranan şahsa ve suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.