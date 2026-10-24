Bilecik'te jandarma okul çevrelerinde denetim yaptı, servis araçları kontrol edildi - Son Dakika
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Bilecik'te jandarma okul çevrelerinde denetim yaptı, servis araçları kontrol edildi

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Bilecik\'te jandarma okul çevrelerinde denetim yaptı, servis araçları kontrol edildi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde okul çevrelerinde denetim yaptı. Asayiş ve Trafik Timlerinin katıldığı uygulamalarda okul giriş çıkışları, öğrenci hareketliliği, trafik düzeni ve okul servis araçları kontrol edildi; tedbirler alındı.

Bilecik'te çocuk ve gençlerin güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekipleri, okul çevrelerinde sıkı denetim gerçekleştirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yürütülen denetimlerde, eğitim ortamının huzurunun korunması ve okul çevrelerinde oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi hedeflendi. Jandarma Asayiş ve Trafik Timlerinin katıldığı uygulamalarda okul giriş ve çıkışlarının güvenliği, öğrenci hareketliliği, trafik düzeni ve okul servis araçlarının durumu kontrol edildi. Öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerinde oluşabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla gerekli tedbirler alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde huzur ortamının korunması amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Bilecik İl Jandarma KomutanlığıJandarma3. SayfaBilecikTrafikAsayişEğitimGüncelSon Dakika

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