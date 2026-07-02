Bilecik'te jandarma ekiplerince poşet poşet çöp toplandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Bozteks Yol Kontrol Noktası (YKN) alanında mıntıka ve çevre düzenleme faaliyeti yapıldı. Çalışmalar kapsamında alana 14 adet sabit duba yerleştirilirken, çevre düzenlemesi de gerçekleştirildi. Bölgede biriken poşet poşet çöpler ekipler tarafından toplanarak alan temiz ve düzenli hale getirildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te Jandarma Temizlik Faaliyeti - Son Dakika
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