Bilecik'te Kaçak Makaron Operasyonu - Son Dakika
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Bilecik'te Kaçak Makaron Operasyonu

Bilecik\'te Kaçak Makaron Operasyonu
11.07.2026 09:55
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Bayırköy'de yapılan baskında 3 bin 200 kaçak makaron ele geçirildi, 7 şüpheliye işlem yapıldı.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde 5 ayrı adreste yapılan baskında 3 bin 200 kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Bayırköy beldesinde 5 adrese eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Aramalarda 3 bin 200 adet boş makaron, 4 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet tütün doldurma makinesi ile 1 adet tütün doldurma makinesi kompresörü ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili 7 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 4733 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, soruşturmanın Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Kaçak Makaron Operasyonu - Son Dakika

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