Bilecik'te kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz tütün ve tütün mamulü ürün ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Osmaneli'nde bir iş yerine düzenlenen operasyonda; 100 kutu halinde toplam 20 bin adet boş makaron, 25 adet nargile tütünü, 8 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Şüpheli şahıs yakalanarak hakkında, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Bandrolsüz Tütün ve Tütün Mamulü Ele Geçirildi - Son Dakika
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