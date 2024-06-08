Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Tütün ve Tütün Mamulü Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Tütün ve Tütün Mamulü Ele Geçirildi

Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yer kiralamak suretiyle makaron doldurarak sigara haline getiren 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada, 27 bin adet boş makaron, 11 bin 640 adet dolu makaron, sigara sarma makinesi, kompresör ve kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüphelilere adli kontrol şartıyla serbest kararı verildi.

08.06.2024 17:49
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Bilecik'te kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda tütün ve tütün mamulü ürünler ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yer kiralamak suretiyle makaron doldurarak sigara haline getirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramada; 27 bin adet boş makaron, 11 bin 640 adet dolu makaron, 3 adet sigara sarma makinesi, 1 adet sigara sarma makinalarını çalıştıran kompresör, 14,7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Adli makamlarca 2 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol şartıyla serbest kararı verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Tütün ve Tütün Mamulü Ele Geçirildi - Son Dakika

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