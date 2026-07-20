Bilecik'te Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Bilecik'te Kadın Evinde Ölü Bulundu

Bilecik\'te Kadın Evinde Ölü Bulundu
20.07.2026 11:31
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Bilecik'te kaybolan 51 yaşındaki Özlem Çiftdoğan evinde ölü bulundu. Polis inceleme başlattı.

Bilecik'te yakınların haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerindeki meydana geldi. Alınan bilgilere göre; sabah kendisinden haber alamayan Özlem Çiftdoğan'ın (51) yakınları olayı hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken ve giren ekipler Özlem Çiftdoğan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Özlem Çiftdoğan'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bilecik, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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