Bilecik'te Kamyon Otomobile Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Kamyon Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Bilecik\'te Kamyon Otomobile Çarptı: 1 Yaralı
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Bilecik'te kontrolden çıkan kamyon, otomobile çarparak 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kamyonun otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Eskişehir istikametinden Söğüt istikametine seyir halinde 16 BTV 185 plakalı kamyon Mustafa G. aracın direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon karşı yönden gelen Ali S. idaresindeki 43 PE 811 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail. S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Bilecik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Kamyon Otomobile Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Kamyon Otomobile Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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