Bilecik'te Kamyon Tarlaya Uçtu

Bilecik'te kamyonun tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük ilçesi Delielmacık köyü mevkiinde İnegöl-Bozüyük karayolunun Bozüyük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selattin K. idaresindeki 35 CAA 938 plakalı kamyon, İnegöl istikametinden Bozüyük yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK