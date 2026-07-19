Bilecik\'te Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vedat E. idaresindeki 11 AR 761 plakalı kamyonet, Çakırpınar istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK