Bilecik\'te Kasten Adam Öldüren Şahıs Yakalandı

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Bilecik'te kasten ve tasarlayarak adam öldürme suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT unsurlarınca icra edilen operasyonda; Hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs saklandığı evin çatı katında yakalandı. Gerçekleşen operasyon sonucunda adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK