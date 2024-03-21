Bilecik'te 'Kasten Yaralama' suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te 'Kasten Yaralama' suçundan aranan şahıs yakalandı

Bilecik\'te \'Kasten Yaralama\' suçundan aranan şahıs yakalandı

Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Kasten Yaralama' suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı. Tutuklanan şahıs, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

21.03.2024 11:04  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 'Kasten Yaralama' suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu'nca; 'Kasten Yaralama' suçundan 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Tutuklanan şahıs Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Açık Ceza İnfaz Kurumu, Emniyet Müdürlüğü, Gölpazarı, Bilecik, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 'Kasten Yaralama' suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mudurnu'da Ev Soygunlarına Son Verildi
    11:57 Mudurnu'da Ev Soygunlarına Son Verildi

    Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir yıl içerisinde çok sayıda ev soyan hırsız, çaldığı bakır ürünleri Sakarya'nın Geyve ilçesine götüreceği sırada yakalandı. Hırsızın 2 evinde yapılan aramalarda bin parça ürün bulundu. Hırsız tutuklandı, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

  • Bingöl'de 34 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
    11:50 Bingöl'de 34 Kilo Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

    Jandarma ekipleri tarafından Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 34 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirilen operasyonda, 34 kilo 700 gram toz esrar maddesinin ele geçirildiği belirtildi.

  • İzmir'de bebek maması kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
    11:47 İzmir'de bebek maması kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

    Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, T.S'nin evine düzenlediği baskında bebek maması kutusunda saklanmış 150 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi buldu. Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

  • Aydın Germencik'te Elektrik Direği Hırsızlığına Suçüstü
    11:42 Aydın Germencik'te Elektrik Direği Hırsızlığına Suçüstü

    Aydın Germencik ilçesinde bir elektrik firmasına ait elektrik direğinden 200 metre kablo kesen 2 hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Ordu'da 600 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
    11:42 Ordu'da 600 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

    Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir otomobilde 600 litre etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, uygulama noktasında dur ikazına uyamayarak kaçan bir otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 600 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

  • Antalya'da 10 Yıllık İlişkisini Bıçaklayarak Sonlandırdı
    11:42 Antalya'da 10 Yıllık İlişkisini Bıçaklayarak Sonlandırdı

    Antalya'da 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u 17 bıçak darbesiyle öldüren Yılmaz Gündüz, duruşmada olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını, kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia etti. Mahkeme başkanının savcılık ifadesini hatırlatması üzerine Gündüz, 'İfademde 'bıçakladım' dediğimi hatırlamıyorum. Kafam gidip geliyor' dedi.

  • Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
    11:39 Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

    Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs, yapılan operasyon sonucu tutuklandı. Şahsın evinde yapılan aramada metamfetamin ve sentetik kannobinoid maddeler ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

  • Eskişehir'de Evden Hırsızlık ve Dolandırıcılık Konularında Bilgilendirme Çalışmaları Yapıldı
    11:36 Eskişehir'de Evden Hırsızlık ve Dolandırıcılık Konularında Bilgilendirme Çalışmaları Yapıldı

    Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Evden Hırsızlık ve Dolandırıcılık konularında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yaptı. Toplamda 870 vatandaş yüz yüze bilgilendirildi ve 350 adet broşür dağıtıldı.

  • Karabük'te Minibüs Kazası: 5 Kişi Yaralandı
    11:35 Karabük'te Minibüs Kazası: 5 Kişi Yaralandı

    Karabük'te yokuş aşağı hızla gelen minibüsün önce işçi servisinin dikiz aynasına ardından bir evin bahçesindeki duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza Yeşilmahalle Esentepe Caddesinde meydana geldi. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

  • Ordu'da aranan 22 şahıs yakalandı
    11:35 Ordu'da aranan 22 şahıs yakalandı

    Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, aranması bulunan 22 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.


11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
10:44 Tekirdağ’da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
10:39 Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı
10:21 Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
08:45 Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Demir’in makam odasında çekilen görüntüler tartışma yarattı Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Demir'in makam odasında çekilen görüntüler tartışma yarattı
11:04 Afganistan’da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı Afganistan'da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı
11:03 DolarTL Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı
10:51 Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
10:49 Ünlü isimlerde Bağcılar’da yaşanan sucu skandalına öfke kustu Ünlü isimlerde Bağcılar'da yaşanan sucu skandalına öfke kustu
10:34 Ankara’da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı Ankara'da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı
10:16 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı
09:54 Eşini keserle katleden adamın kan donduran işkencesi ortaya çıktı Eşini keserle katleden adamın kan donduran işkencesi ortaya çıktı
09:53 Tartışma yaratan iftar yemeği Vekillere porselen tabak, vatandaşa köpük tabldot Tartışma yaratan iftar yemeği! Vekillere porselen tabak, vatandaşa köpük tabldot
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 11:54:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te 'Kasten Yaralama' suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement