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Bilecik'te kavşakta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te kavşakta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Kayı Plaza Kavşağında meydana gelen trafik kazasında, 2 araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik\'te kavşakta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı
05.01.2024 - 11:30,
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Bilecik'te bir kavşakta 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Kayı Plaza Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Recep K. idaresindeki 16 DF 270 plakalı otomobil, kavşaktan Dedeoğlu Caddesine dönmek isteyen Adnan K. idaresindeki 11 ABN 575 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 11 ABN 575 plakalı otomobil sürücü Recep K. ile araçlar içinde yolcu olarak bulunan Ali İhsan Y., Engincan A. ve Ramazan K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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