Bilecik'in Söğüt ilçelerine bağlı Sırhoca Köyünde hayvancılık yapan bir vatandaşın kaybettiği küçükbaş hayvanlarını jandarma ekipleri buldu.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 30 adet küçükbaş hayvanını kaybeden vatandaş aramalarına rağmen bulamadı. Durumu jandarma bildirmesinin ardından ekipler, arama çalışmaları başlattı. Çalışmalar sonucunda kaybolan hayvanlar Dudaş Köyü yaylasında bulunarak sahibine teslim edildi. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Kaybolan Küçükbaş Hayvanlar Bulundu - Son Dakika
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