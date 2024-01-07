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Bilecik'te kaybolan şahıs mantar toplarken bulundu - Son Dakika
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Bilecik'te kaybolan şahıs mantar toplarken bulundu

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı köyünde mantar toplamaya giden bir kişi arazide kayboldu. Jandarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kayıp şahıs sağ olarak bulundu.

Bilecik\'te kaybolan şahıs mantar toplarken bulundu
07.01.2024 - 22:49,
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Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı köyünde mantar toplamaya gittiği arazide kaybolan şahıs, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde mantar toplamaya giden grubun içerisinden ayrılan N.Y. arazide kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi tarafından bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu N.Y. arazide sağ olarak bulundu. Tim komutanı soğuk havada üşüyen vatandaşa üzerindeki parkasını verdi. Ekipler tarafından bulunan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te kaybolan şahıs mantar toplarken bulundu - Son Dakika


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