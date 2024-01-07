Bilecik\'te kaybolan şahıs mantar toplarken bulundu

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Tuzaklı köyünde mantar toplamaya gittiği arazide kaybolan şahıs, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde mantar toplamaya giden grubun içerisinden ayrılan N.Y. arazide kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi tarafından bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu N.Y. arazide sağ olarak bulundu. Tim komutanı soğuk havada üşüyen vatandaşa üzerindeki parkasını verdi. Ekipler tarafından bulunan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK