Bilecik\'te Kurban Bayramı Denetimi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı denetimlerinde araç sürücülerine 53 bin 981TL ceza kesildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 10 uygulama noktasında 223 personel ile denetim yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 4 bin 666 şahıs ve 2 bin 776 araç kontrol edilirken, 10 aranan şahsın yakalandığı bildirildi. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 18 sürücüye toplam 53 bin 981 TL idari para cezası uygulanırken, 8 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, çalışmaların bayram süresince aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. - BİLECİK